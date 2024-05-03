Собянин объявил о завершении реконструкции Голутвинского газопровода-дюкера

Он протянут под дном Водоотводного канала Москвы-реки

В столице специалистами АО "Мосгаз" завершена реконструкция газопровода под Водоотводным каналом. Об этом в своем Телеграм-канале рассказал мэр столицы Сергей Собянин.

"Закончили реконструкцию Голутвинского газопровода-дюкера. Он протянут под дном Водоотводного канала Москвы-реки между Якиманской и Болотной набережными и играет важнейшую роль в газоснабжении жителей центра города", – говорится в сообщении.

Отмечается, что в Москве выполнена модернизация уже десяти газопроводов-дюкеров. При этом специалисты тянут трубопровод не по дну реки, а под ним, что снижает воздействие на экологию.

"Комплексная программа реконструкции 12 газопроводов-дюкеров высокого и среднего давления идет с 2018 года. На сегодняшний день модернизировано 10 подводных объектов, включая Голутвинский дюкер. В работе – оставшиеся два: Щукинский и Кропоткинский", – сообщил Собянин.

Ранее сообщалось, что Голутвинский газопровод питает топливом московскую ГЭС-1 имени Смидовича. Реконструкция 12 газопроводов-дюкеров высокого и среднего давления началась в 2018 году.

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