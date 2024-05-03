Медведев: Саммит в Швейцарии докажет полную импотенцию западных элит

ВС России все равно продолжат спецоперацию, подчеркнул политик

Россия извлечет тройную пользу из швейцарского "саммита мира" по Украине, хотя и не собирается в нем участвовать. Такое заявление сделал в пятницу, 3 мая, зампред российского Совбеза Дмитрий Медведев.

Как написал политик в своем Telegram-канале, этот саммит станет " очередным свидетельством краха так называемого мирного плана недоумка Зеленского".

Также планируемая конференция окажется "зримым доказательством полнейшей импотенции нынешних западных элит, совершивших болезненную самокастрацию своих возможностей по прекращению военного конфликта".

При этом саммит "позволит нашим Вооруженным силам и дальше без помех и оглядок" на чьи-то "мирные инициативы" продолжать "зачистку малороссийской территории от неонацистов", заявил Медведев.

Ранее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков отмечал, что никаких серьезных ожиданий от конференции в Швейцарии по Украине без участия России быть не может. Как отметил спикер Кремля, совершенно неясно, "что это за веха — вот эта вот мирная конференция".

Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова подчеркивала, что наша стране не станет принимать участие в планируемой Киевом швейцарской конференции. Она также отметила, что "формула мира Зеленского" — это "алхимия".

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"