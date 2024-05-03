Силовики ликвидировали агента военной разведки Украины

Он планировал серию терактов в России

В Ленинградской области сотрудники ФСБ ликвидировали агента украинской военной разведки, готовившего серию терактов на территории России.

Диверсант 1976 года рождения приехал в Россию из Литвы. Он находился в розыске. В первый раз мужчину пытались задержать, когда он забирал взрывчатку из тайника. Однако ему удалось скрыться. Второй раз диверсанта обнаружили у схрона в Гатчинском районе.

"При задержании он оказал вооруженное сопротивление с применением огнестрельного оружия и был нейтрализован", - сказали в ЦОС ФСБ.

Спецслужба выяснила, что диверсант готовил серию терактов, в том числе на объектах Минобороны России и объектах энергетической инфраструктуры.

Помимо этого украинские диверсанты планировали атаки в православных церквях и местах пребывания русских в Прибалтике, задавшись целью "полностью искоренить все русское".

В ФСБ подчеркнули, что все причастные к подготовке терактов и диверсий на территории России обязательно будут установлены и привлечены к уголовной ответственности.

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