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Узбекистан опроверг проблемы у сограждан при въезде в Россию

12:36
  • пятница
  • 03 мая 2024

В соцсетях пишут, что граждан Узбекистана, прибывающих в Россию, якобы задерживали

Министерство иностранных дел Узбекистана не подтверждает сообщения в социальных сетях о что граждане Узбекистана якобы сталкиваются с трудностями при въезде в Россию.

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Внешнеполитическое ведомство приводит данные пропускных пунктов на сухопутной границе России и в московских аэропортах. Там не зафиксированы случаи принудительного задержания граждан Узбекистана или проблем при их въезде.

Сообщения о том, что граждан Узбекистана, прибывающих в Россию по этим маршрутам, якобы задерживали, не соответствуют действительности, цитирует сообщение министерства "Интерфакс".

Ранее президент России Владимир Путин призвал кардинально обновить подходы к миграционной политике. Помимо законодательных моментов, приезжие должны соблюдать и неписанные правила – уважать российские традиции, язык и историю страны, подчеркнул глава государства.

В апреле на рассмотрение Госдумы был внесен законопроект о повышении эффективности федерального государственного контроля в сфере миграции. Как следует из документа, предельный срок пребывания иностранцев в нашей стране предполагается сократить до 90 дней в году, а также учредить новый режим высылки нелегалов.

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