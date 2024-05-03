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Украинцы за границей испугались драконовских мер Киева

12:24
  • пятница
  • 03 мая 2024

Киевский режим ужесточает мобилизацию

Граждане Украины, проживающие в других государства, недовольны усилением мобилизации в стране — они опасаются, что Киев может прибегнуть к "еще более драконовским мерам" для пополнения рядов украинской армии.
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Как пишет The Washington Post, часть проживающих за рубежом украинцев "говорят, что чувствуют себя преданными" Многие боятся, что киевский режим попытается предпринять меры, чтобы силой вернуть граждан Украины на родину и призвать их в ряды ВСУ.

Один из граждан Украины, который сейчас живет в Великобритании, заявил, что хотел бы вернуться домой, но "не готов доверить жизнь" нынешним властям.

Тем временем в украинском Министерстве обороны предупредили, что ограниченно годных к службе поделят на четыре категории и отправят служить. В частности, из них будут выделены полностью годные к службе и те, кого можно привлечь к выполнению "специфических задач".

Спикер российского МИД Мария Захарова отмечала, что киевский режим ужесточает меры по мобилизации военнообязанных в угоду Вашингтону — с надеждой на благополучный исход голосования в Конгрессе США по новому пакету помощи.

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