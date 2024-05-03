Киевский режим ужесточает мобилизацию

Граждане Украины, проживающие в других государства, недовольны усилением мобилизации в стране — они опасаются, что Киев может прибегнуть к "еще более драконовским мерам" для пополнения рядов украинской армии.

Как пишет The Washington Post, часть проживающих за рубежом украинцев "говорят, что чувствуют себя преданными" Многие боятся, что киевский режим попытается предпринять меры, чтобы силой вернуть граждан Украины на родину и призвать их в ряды ВСУ.

Один из граждан Украины, который сейчас живет в Великобритании, заявил, что хотел бы вернуться домой, но "не готов доверить жизнь" нынешним властям.

Тем временем в украинском Министерстве обороны предупредили, что ограниченно годных к службе поделят на четыре категории и отправят служить. В частности, из них будут выделены полностью годные к службе и те, кого можно привлечь к выполнению "специфических задач".

Спикер российского МИД Мария Захарова отмечала, что киевский режим ужесточает меры по мобилизации военнообязанных в угоду Вашингтону — с надеждой на благополучный исход голосования в Конгрессе США по новому пакету помощи.

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