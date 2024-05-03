Юлиана Княжевская: На конкурс городских исследований подали более 200 заявок

География желающих принять участие в конкурсе обширная

Более 200 заявок подано на участие в конкурсе "Исследуй город". Жюри предстоит определить пятерых претендентов, которые пройдут в финальный этап. Об этом сообщила председатель Комитета по архитектуре и градостроительству Москвы Юлиана Княжевская.

"Среди желающих принять участие в конкурсе зарегистрировали 181 команду независимых исследователей, а также 22 компании, среди которых архитектурные бюро, проектные организации и профессиональные научно-исследовательские коллективы. Мы уверены, что в ходе исследований нам удастся не только пересмотреть привычный взгляд на знакомые проблемы, но и раскрыть новые перспективы в области городского планирования", — отметила она.

По ее словам, конкурс привлек большое внимание независимых специалистов в области урбанистики и архитектуры. Результаты помогут в формировании нового стратегического развития столицы.

"Мы получили более 200 заявок от исследователей из разных уголков страны. География желающих принять участие в конкурсе — от Новосибирска до Москвы. Теперь нам предстоит проанализировать портфолио всех претендентов и отобрать пятерку лучших. В середине мая жюри объявит имена финалистов, которые пройдут во второй этап конкурса и приступят к проведению исследований по выбранным темам", — сообщила директор Института Генплана Москвы Татьяна Гук.

Ранее сообщалось, что деловой туризм способствует росту числа поездок и стимулирует бизнес-деятельность в Москве. Власти столицы помогают предпринимателям развивать эту сферу.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"