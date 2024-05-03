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Песков рассказал о настроении Путина

13:02
  • пятница
  • 03 мая 2024

Через четыре дня инаугурация

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков рассказал о настроении Владимира Путина перед инаугурацией.
С нюансами: Песков рассказал о подготовке к инаугурации Путина

"Что касается настроения — рабочее", - заявил представитель Кремля (цитата по РИА Новости).

Результаты опросов свидетельствуют о высокой степени поддержки россиянами Путина, добавил Песков. Низкий антирейтинг президента говорит о том, что люди чувствуют отдачу от его работы.

"Он знает, как и что нужно делать дальше. И россияне верят ему. Это чрезвычайно важно", – сказал пресс-секретарь.

По данным ВЦИОМ на конец марта, Путину доверяют 80,7% россиян. Инаугурация Владимира Путина состоится 7 мая. Церемония начнется в 12 часов.

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