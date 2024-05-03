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ФСБ показала видео с прибывшим из Литвы диверсантом военной разведки Украины

14:39
  • пятница
  • 03 мая 2024

Подозреваемый оказал сопротивление и был ликвидирован

Агент Главного управления украинской разведки уничтожен в Ленинградской области. Как сообщили в ФСБ, радикал планировал теракты, в том числе в Московском регионе. Подготовку проходил в Литве. Найдена переписка диверсанта с куратором, которая раскрыла планы украинской террористической организации. Экстремисты готовили атаки не только в России.

Кадры из Ленинградской области, где сотрудники ФСБ России настигли украинского диверсанта. Он прибыл в Россию из Литвы в марте и планировал совершить серию терактов на территории нашей страны.

Подозреваемый оказал сопротивление и был ликвидирован. Силовики шли по следу более трех недель. Диверсанта подозревали в причастности к теракту в "Крокус сити холле". Его считали пособником террористов. Десятого апреля мужчину уже пытались задержать, когда он забирал взрывчатку из другого тайника. Однако в первый раз подрывник скрылся, бросив машину, в багажнике которой были автоматический пистолет Стечкина, охотничье ружье, гранаты, компоненты для изготовления взрывных устройств.

Ликвидированный диверсант имел российское гражданство. Он обучался минно-взрывному делу в Литве, а все действия координировали кураторы Главного управления разведки Украины. В первый раз убегая от силовиков, мужчина бросил телефон, в мессенджере обсуждалась подготовка теракта в Ленинградской области.

Примечательно, что украинские террористы рассматривали варианты терактов и в Прибалтике, направленные против русскоязычных жителей. Это следует из переписки диверсанта с кураторами.

В ФСБ отметили, что обсуждались планы "полностью искоренить всё русское" в Литве, Латвии и Эстонии. В качестве целей были выбраны православные церкви и кинотеатр в Риге. Его намеревались поджечь во время сеанса.

Пётр Вершинин, "ТВ Центр"

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Ликвидированный агент военной разведки Украины
Ликвидированный агент военной разведки Украины
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Изъятое оружие в агента военной разведки Украины
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