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Собянин рассказал о благоустройстве улиц в Орехово-Борисове

14:56
  • пятница
  • 03 мая 2024

Основная задача - качественное улучшение городской среды для пешеходов и автомобилистов

Проезжая часть вдоль улицы Генерала Белова, дублера Каширского шоссе, что на юге столицы, огорожена строительным забором. В районе Орехово-Борисово с населением порядка 275 тысяч человек эта магистраль - одна из крупнейших транспортных артерий местного значения.

В этом году здесь запланирован целый комплекс работ по благоустройству. Их основная задача - качественное улучшение городской среды для пешеходов и автомобилистов.

Работы по замене дорожного полотна и ремонту тротуаров проводят без перекрытия движения транспорта. В планах благоустройства - также создание удобных подходов и подъездов к жилым домам и организация новых пешеходных переходов. Здесь появятся современные остановочные павильоны общественного транспорта, места для отдыха и многое другое.

Как проходят работы сегодня осмотрел мэр Москвы Сергей Собянин.

"Активно продолжаем работу по благоустройству московских улиц, объем в этом году очень большой - около 700 улиц. Надо сделать не просто их текущий ремонт, а комплексно: обустроить тротуары, дороги, освещение - от фасада дома до фасада. Надеемся, что за ближайшие несколько лет мы оставшиеся улицы Москвы, а их 3500, приведем в порядок. Так что продолжаем работать. И здесь, в Орехово- Борисове, тоже большой план работ выполняется", - указал глава города.

По инициативе мэра Москвы в этом году реконструируют порядка 20 крупных общественных пространств. Причем благоустройство пройдет не только в центре, но и во всех округах. В порядок приведут два участка парка Яуза, набережную от МКАДа до Строгинского моста, территории Чистого залива, а также Большого и Малого Строгинских затонов.

Преобразятся окрестности стадиона "Локомотив" и научного кластера "Росбиотех". Отреставрируют и вернут исторический облик саду "Аквариум". Всего же в программу благоустройства на этот год вошли более 2,5 тысячи объектов. 

Татьяна Сидорова, "ТВ Центр"

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