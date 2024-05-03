В Люберцах разбираются в нападении мужчины на девочку

Злоумышленник вёл себя неадекватно

В ближайшее время в подмосковных Люберцах должны избрать меру пресечения в отношении мужчины, который накануне днём ударил 9-летнюю девочку. Причем, еще до инцидента злоумышленник вёл себя неадекватно.

Будний день, возвращаются домой из школы. На встречу сверстникам идет явно неадекватный мужчина, который по ходу движения зачем-то бьет припаркованные иномарки. Спустя несколько секунд внимание агрессора резко переключается на детей, и он со всей силы наносит 9-летней девочке удар по голове.

Школьница теряет равновесие и падает на газон. Дебошир спокойно продолжает идти дальше. По словам местных жителей, агрессивного мужчину почти сразу же задержали очевидцы происходящего и вызвали полицейских. Со взрослыми дебошир почему-то стал вести себя более сдержанно.

О причине такого поведения ничего не известно и родителям школьников, это предстоит выяснить дознавателям. В отношении нарушителя общественного порядка возбудили уголовное дело по статье "Хулиганство".

Впрочем, со слов юристов, к этой статье может прибавится еще одна, если выяснится, что мужчина был под воздействием запрещённых веществ.

"Так как преступление совершено на улице, фактически нападение носит беспричинный характер. Также у нас действия нападавшего могут быть квалифицированы по статье 213 "Хулиганство", - отметил адвокат Алексей Михальченко.

А пока местные жители стараются встречать детей после школы. Так спокойнее и родителям, и ученикам.

Сергей Деянов, "ТВ Центр"

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