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Проект семейного отдыха "Парк Победы. Главный патриотический" стартовал в Москве

15:03
  • пятница
  • 03 мая 2024

На Поклонной горе гостей будут ждать увлекательные площадки

Вернуться на 80 лет назад. В Москве стартовал проект для семейного отдыха "Парк Победы. Главный патриотический". Каждые выходные и до 13 октября гостей на Поклонной горе будут ждать увлекательные площадки с реконструкцией столицы 1940-х годов.

В программе - экскурсии, мастер-классы, а также спортивные соревнования. Так, в первый день проекта посетители успели насладиться концертом, примерить на себя роль командира мини-танка, поиграть в шахматы, городки и не только. Уже завтра москвичей ждёт еще больше самых разных развлечений.

"Вот уже второй сезон Парк Победы становится местом притяжения москвичей и гостей столицы. Здесь можно пройти самые различные квесты, прийти сюда с детьми, отдохнуть, послушать музыку. Во втором сезоне мы значительно увеличили количество активностей, количество площадок. Если в прошлом году у нас было порядка 50 площадок, то сегодня их 70", - рассказал Андрей Батурин, исполнительный директор проекта "Парк Победы. Главный патриотический".

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Парк Победы
Парк Победы
Парк Победы
Парк Победы
Парк Победы
Парк Победы
Парк Победы
Парк Победы
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