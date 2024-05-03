Москву украсили в преддверии Пасхи

По всему городу установили цветочные тоннели

Москва Пасхальная: более 700 конструкций украсили столицу в преддверии главного православного праздника.

По всему городу установили цветочные тоннели, главные символы праздника - огромные пасхальные яйца, инсталляции и тематические объекты. Их можно встретить возле храмов и церквей, на площадях, в парках и около станций метро.

Так, в парке Ростокинский акведук появилась аллея из световых вишнёвых деревьев. А на самой территории атмосферу создают яркие пасхальные композиции, у которых можно сфотографироваться на память.

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