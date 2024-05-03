Песков назвал опасными слова Макрона об участии Франции в конфликте на Украине

Москва следит за заявлениями Парижа

Высказывания президента Франции Эмманюэля Макрона о возможной отправке войск на Украину являются очень важными и опасными. Такое заявление сделал в пятницу, 3 мая, пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Как указал спикер Кремля, "Франция в лице главы французского государства продолжает постоянно говорить о возможности своей прямой вовлеченности на земле в конфликт вокруг Украины".

Песков подчеркнул, что "это очень опасная тенденция", сообщает ТАСС.

Ранее Макрон поделился "апокалиптичным взглядом" на будущее Европы и заявил, что французских военных все-таки могут отправить на украинский фронт. Такой вариант, по словам политика, возможен, "если бы русские прорвались через линию фронта, если бы поступила просьба со стороны Украины, чего до сегодняшнего дня не произошло".

Франция, по словам источников, уже подыскивает союзников для совместной отправки воинского контингента на Украину. К этому потенциально готовы Латвия, Литва и Эстония. Раздумывает о присоединении к альянсу Польша. Однако официально политические лидеры западных стран уверяют, что речь идет якобы только об обучении украинских военных, но воевать на их стороне западные страны не планируют.

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