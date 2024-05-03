ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Песков назвал опасными слова Макрона об участии Франции в конфликте на Украине

13:18
  • пятница
  • 03 мая 2024

Москва следит за заявлениями Парижа

Высказывания президента Франции Эмманюэля Макрона о возможной отправке войск на Украину являются очень важными и опасными. Такое заявление сделал в пятницу, 3 мая, пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Подполье: ВС России ударили по французским наемникам в Славянске
Первая сотня французов из Иностранного легиона прибыла в Славянск

Как указал спикер Кремля, "Франция в лице главы французского государства продолжает постоянно говорить о возможности своей прямой вовлеченности на земле в конфликт вокруг Украины".

Песков подчеркнул, что "это очень опасная тенденция", сообщает ТАСС.

Ранее Макрон поделился "апокалиптичным взглядом" на будущее Европы и заявил, что французских военных все-таки могут отправить на украинский фронт. Такой вариант, по словам политика, возможен, "если бы русские прорвались через линию фронта, если бы поступила просьба со стороны Украины, чего до сегодняшнего дня не произошло".

Франция, по словам источников, уже подыскивает союзников для совместной отправки воинского контингента на Украину. К этому потенциально готовы Латвия, Литва и Эстония. Раздумывает о присоединении к альянсу Польша. Однако официально политические лидеры западных стран уверяют, что речь идет якобы только об обучении украинских военных, но воевать на их стороне западные страны не планируют.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"
Новости по теме
Военнослужащие Франции в составе сил НАТО
Военнослужащие Франции в составе сил НАТО
Военнослужащие Франции в составе сил НАТО
Военнослужащие Франции в составе сил НАТО
Военнослужащие Франции в составе сил НАТО
Военнослужащие Франции в составе сил НАТО
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2024 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.