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Кремль отреагировал на слова Кэмерона об ударах ВСУ по России

12:57
  • пятница
  • 03 мая 2024

Политик заявил, что ВСУ могут применять для этого британского оружие

Кремль рассматривает заявления главы британского МИД Дэвида Кэмерона о праве Киева использовать британские вооружения для ударов по России как прямую эскалацию. Такое заявление сделал в пятницу, 3 мая, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Reuters вновь опубликовало заявление Кэмерона о праве Украины атаковать Россию

Спикер Кремля подтвердил, что "мы видим такую вербальную эскалацию со стороны официальных представителей", причем "и на уровне глав государств, когда это касается Франции, и на более экспертном уровне, когда это касается Великобритании".

Подобные неосмотрительные высказывания могут "представлять опасность для европейской безопасности, всей архитектуры европейской безопасности", цитирует Пескова ТАСС.

Ранее Дэвид Кэмерон на Михайловской площади в Киеве, куда его вывели посмотреть на российскую военную технику, явно растерялся: погладил танки, попробовал открыть люк и прочесть надписи на незнакомом ему языке. Затем политик набрался смелости и заявил: вооружение, которое Лондон отправляет Киеву, партнеры могут использовать на свое усмотрение. Это означает разрешение британских властей применять поставляемые ими вооружения для ударов по России.

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