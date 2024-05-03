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ВСУ ежедневно теряют по тысяче военнослужащих

13:24
  • пятница
  • 03 мая 2024

Общие потери с начала года превысили 111 тысяч человек

Потери украинской армии с начала 2024 года превысили 111 тысяч человек, 21 тысячу единиц вооружения и военной техники.

ВС России стремительно развивают наступление на двух направлениях
ВСУ сменили тактику атак на территорию России

Об этом в пятницу, 3 мая, заявил глава Минобороны России Сергей Шойгу на тематическом селекторном совещании с руководящим составом Вооруженных сил России.

В апреле ВСУ начали терять по одной тысяче солдат в сутки из-за требований Запада любой ценой сдерживать наступление России, отметил министр.

С начала года под контроль ВС России перешли 547 квадратных километров территории новых регионов.

Накануне Вооруженные силы России полностью освободили Бердычи в ДНР. Взятие населенного пункта позволит выйти к реке Волчья, где находится одна из ключевых линий обороны украинской армии.

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