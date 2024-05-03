Шойгу рассказал о составе участников парада Победы

По площади пройдут участники СВО

В военном параде на Красной площади в честь Дня Победы примут участие более 9 тысяч военнослужащих и 70 единиц техники.

Это полки, батальоны и роты по видам и родам войск, расчеты военных училищ, женщины-военнослужащие, казаки и другие.

"Также по Красной площади пройдут участники специальной военной операции", - заявил министр обороны России Сергей Шойгу на тематическом селекторном совещании с руководящим составом Вооруженных сил России.

Парад завершится пролетом авиационных групп "Русские витязи" и "Стрижи".

Ранее синоптики рассказали о холодной и сырой погоде на День Победы. Температура воздуха не превысит +10 градусов, ночью ожидаются заморозки.

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