Шойгу рассказал о составе участников парада Победы

По площади пройдут участники СВО
В военном параде на Красной площади в честь Дня Победы примут участие более 9 тысяч военнослужащих и 70 единиц техники.
Это полки, батальоны и роты по видам и родам войск, расчеты военных училищ, женщины-военнослужащие, казаки и другие.
"Также по Красной площади пройдут участники специальной военной операции", - заявил министр обороны России Сергей Шойгу на тематическом селекторном совещании с руководящим составом Вооруженных сил России.
Парад завершится пролетом авиационных групп "Русские витязи" и "Стрижи".
Ранее синоптики рассказали о холодной и сырой погоде на День Победы. Температура воздуха не превысит +10 градусов, ночью ожидаются заморозки.Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"