ВС России продолжают спецоперацию

Министр обороны России Сергей Шойгу рассказал в пятницу, 3 мая, что под контролем российских войск оказалось 547 квадратных километров территории новых регионов России с начала 2024 года.

Генерал армии напомнил, что за последние две недели российские войска взяли под контроль три населенных пункта Донецкой народной республики: Новобахмутовка, Семеновка и Бердычи.

Подразделения ВСУ пытаются зацепиться за отдельные рубежи, но под натиском российских бойцов вынуждены бросать свои позиции и отступать, цитирует Шойгу "Интерфакс".

Ранее глава комиссии Общественной палаты по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов рассказал о продвижении российских войск на ореховском направлении. В частности, он заявил, что над стратегически важным селом Работино взвился российский триколор.

Польские журналисты отмечают, что Часов Яр стал центром украинской обороны после отступления ВСУ из Артемовска. Если российской армии удастся взять город, на фронте сформируется клин.

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