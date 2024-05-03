Песков объяснил появление российских военных на базе США в Нигере

Информацию об этом подтвердил шеф Пентагона

Россия продолжит развитие отношений с африканскими государствами, в том числе, в оборонной сфере. Такое заявление сделал в пятницу, 3 мая, пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

Спикер Кремля прокомментировал публикации о размещении российских военных на военной базе США в Нигере.

Как отметил Песков, "мы развиваем наши отношения во всех областях, в том числе, и в оборонной, с различными африканскими государствами, они заинтересованы в этом, и мы также заинтересованы в этом, и мы продолжим развиваться наши отношения с африканскими государствами", сообщает "Интерфакс".

Ранее суданский министр иностранных дел Али Садик Али рассказал, что соглашение с Россией о создании базы Военно-морского флота (ВМФ) России в Судане будет рассматриваться новым парламентом государства после выборов.

При этом министр иностранных дел Уганды Джедже Одонго отмечал, что Запад фактически шантажирует африканские страны отключением от своей финансовой системы за несогласие с его политическим курсом и связи с Россией.

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