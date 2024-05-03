Путин обсудил государственную бюджетную политику

Совещание прошло по видеосвязи

Государственная бюджетная политика стала главной темой сегодняшнего совещания у Владимира Путина. Президент провёл его по видеосвязи из Кремля. В беседе приняли участие премьер-министр и его заместители, а также главы финансовых министерств и руководитель Центробанка.

"На прошлом совещании мы обсудили прогноз социально-экономического развития страны. Это основа для составления государственных программ и проектов, для их финансирования и практической реализации. Предлагаю сегодня продолжить обсуждение бюджетных планов, причём не только на ближайшую трёхлетку, но и, как договаривались, на долгосрочный период до 2030 года. При этом напомню, что нам принципиально важно сохранить ответственные, сбалансированные, предельно реалистичные подходы в области бюджетной политики, в том числе планировать главный финансовый документ страны на основе бюджетных правил", - отметил Путин.

Ранее Путин назвал стратегическую задачу России в экономике. Важно нарастить выпуск товаров и услуг на собственной технологической базе. По словам президента, в российской экономике укрепляются позитивные тенденции, несмотря на беспрецедентные вызовы.

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