ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Путин обсудил государственную бюджетную политику

14:49
  • пятница
  • 03 мая 2024

Совещание прошло по видеосвязи

Государственная бюджетная политика стала главной темой сегодняшнего совещания у Владимира Путина. Президент провёл его по видеосвязи из Кремля. В беседе приняли участие премьер-министр и его заместители, а также главы финансовых министерств и руководитель Центробанка.

"На прошлом совещании мы обсудили прогноз социально-экономического развития страны. Это основа для составления государственных программ и проектов, для их финансирования и практической реализации. Предлагаю сегодня продолжить обсуждение бюджетных планов, причём не только на ближайшую трёхлетку, но и, как договаривались, на долгосрочный период до 2030 года. При этом напомню, что нам принципиально важно сохранить ответственные, сбалансированные, предельно реалистичные подходы в области бюджетной политики, в том числе планировать главный финансовый документ страны на основе бюджетных правил", - отметил Путин.

Ранее Путин назвал стратегическую задачу России в экономике. Важно нарастить выпуск товаров и услуг на собственной технологической базе. По словам президента, в российской экономике укрепляются позитивные тенденции, несмотря на беспрецедентные вызовы.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"
Главное сегодня
Владимир Путин
Владимир Путин
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2024 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.