Шольц заигрался в двойные стандарты

Во второй день визита на Украину министр иностранных дел Великобритании Дэвид Кэмерон прогуливается по улицам Львова вместе с мэром города Андреем Садовым. И как бы невзначай Кэмерону предлагают посадить дерево. Тот не теряется и, скинув пиджак, берется за лопату.

После трудов праведных министр иностранных дел Великобритании не только подтвердил выделение более 36 миллионов фунтов стерлингов на энергетическую инфраструктуру страны, но и планы о столетнем партнерстве Киева с Лондоном. Великобритания намерена начать сотрудничество в сферах торговли, безопасности и обороны, науки и технологий, образования, культуры. И при этом разрешает Украине использовать британское вооружение для ударов по России.

Эта новость вышла еще вчера, и агентство Reuters убрало сообщение через два часа после публикации. А потом вернуло. В российском МИДе назвали это "неприкрытой эквилибристикой на грани цензуры ".

"Поднялся страшный шум в мировых медиа, в том числе и в британских средствах массовой информации. Почему? Да потому что впервые настолько откровенно западный политик признал то, что давно уже для всех стран мирового большинства является секретом Полишинеля. Запад ведет неприкрытую войну против России руками украинцев", - отметила представитель МИД России Мария Захарова.

Тот же Кэмерон при этом выступил против идеи Макрона о возможной отправке западных войск на Украину, назвав такой вариант "опасной эскалацией". Эти слова из интервью Эмманюэля Макрона изданию Economist прокомментировали и в Кремле.

"Заявление очень важное и очень опасное. Франция продолжает постоянно говорить о возможности своей прямой вовлеченности на земле в конфликте вокруг Украины. Это очень опасная тенденция. Мы внимательно за этим наблюдаем", - сказал Дмитрий Песков.

В двойные стандарты заигрался и еще один западный лидер - Олаф Шольц. Канцлер Германии не смог утаить шило в мешке. Наверное, подвели нервы. И на вопрос жителей города Люнебург о причинах нежелания передать Украине дальнобойные ракеты Taurus лишь рассмеялся.

"Есть оружие, которое можно поставлять, только если сохраняется контроль за всем, что с ним делают. И здесь нельзя вести дебаты, словно между друзьями: "Ты что, мне не доверяешь?". Конечно, я доверяю моему другу. Но тем не менее я бы не стал давать каждому все оружие", - сказал канцлер.

Олаф Шольц уточнил, что при всех симпатиях к киевскому режиму Берлин не готов доверять ВСУ ракеты Taurus. Контроль над столь серьезным оружием является более приоритетной задачей, чем показное проявление дружбы и союзничества.

О ракетах Taurus с дальностью действия до 500 километров Киев мечтает уже давно. Сейчас их у Германии 600 штук. И еще год назад в Бундесвере поднимали вопрос о передаче 150-ти Украине. Сегодня для Германии это уже не актуально. На кону собственная безопасность. В Берлине - сильнейший пожар на заводе оборонно промышленного концерна Diehl Group. Четыре этажа выгорели, часть здания обрушилась.

В очередной раз получив по носу, Украина решила - если уж не вооружаться, так пополнять ряды ВСУ. И расширила список заболеваний, с которыми можно оказаться на фронте. Переболевшие туберкулезом, с гепатитом и онкологией, даже с легкими психическими расстройствами - для ВСУ подойдут все. Готовы взять даже беременных женщин, если у них нет осложнений. Новый закон вступает в силу уже завтра.

Екатерина Гоголева, "ТВ Центр"

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