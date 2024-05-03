Комитет Госдумы одобрил запрет иноагентам участвовать в выборах

Рассмотрение поправок готовят в нижней палате парламента

Комитет Госдумы по госстроительству и законодательству поддержал поправки, направленные на запрет лицам со статусом иноагента участвовать в выборах всех уровней.

В российское законодательство предлагают включить пункт о том, что "кандидат обязан к моменту представления документов, необходимых для регистрации кандидата, списка кандидатов, прекратить статус иностранного агента".

Иностранные агенты, в случае принятия поправок, не смогут не только баллотироваться на выборах, но и участвовать в них в качестве наблюдателей, сообщает ТАСС.

Ранее ряд депутатов во главе с председателем комитета Госдумы по культуре Еленой Ямпольской предложили ограничить в библиотеках доступ к книгам, авторами которых являются иноагенты. Особое внимание народные избранники просят обратить на новые российские регионы.

До того спикер Госдумы Вячеслав Володин предупреждал, что иностранные агенты в результате принятия закона о запрете рекламы на их платформах лишатся от 50% до 80% рекламных доходов, что в 2023 году составляло около 5 миллиардов рублей.

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