МЧС предупредило о заморозках в ночь на субботу в Москве

Пора доставать обогреватели
В Москве ожидаются заморозки до минус двух градусов в ночь на субботу, 4 мая, а также в утренние часы.
В МЧС призвали автомобилистов быть предельно осторожными: следует увеличить дистанцию и избегать внезапных маневров на дорогах.
При использовании электрообогревателей нельзя допускать перегрузки в электрической сети и не оставлять их без присмотра, напомнили в пресс-службе столичного главка МЧС России.
Ранее синоптики рассказали о холодной и сырой погоде в День Победы. Температура воздуха не превысит +10 градусов, ночью ожидаются заморозки.Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"