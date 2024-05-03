МЧС предупредило о заморозках в ночь на субботу в Москве

Пора доставать обогреватели

В Москве ожидаются заморозки до минус двух градусов в ночь на субботу, 4 мая, а также в утренние часы.

В МЧС призвали автомобилистов быть предельно осторожными: следует увеличить дистанцию и избегать внезапных маневров на дорогах.

При использовании электрообогревателей нельзя допускать перегрузки в электрической сети и не оставлять их без присмотра, напомнили в пресс-службе столичного главка МЧС России.

Ранее синоптики рассказали о холодной и сырой погоде в День Победы. Температура воздуха не превысит +10 градусов, ночью ожидаются заморозки.

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