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МЧС предупредило о заморозках в ночь на субботу в Москве

14:40
  • пятница
  • 03 мая 2024

Пора доставать обогреватели

В Москве ожидаются заморозки до минус двух градусов в ночь на субботу, 4 мая, а также в утренние часы.

В МЧС призвали автомобилистов быть предельно осторожными: следует увеличить дистанцию и избегать внезапных маневров на дорогах.

При использовании электрообогревателей нельзя допускать перегрузки в электрической сети и не оставлять их без присмотра, напомнили в пресс-службе столичного главка МЧС России.

Ранее синоптики рассказали о холодной и сырой погоде в День Победы. Температура воздуха не превысит +10 градусов, ночью ожидаются заморозки.

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