Леонид Слуцкий заявил, что это "клинический случай"

Прозвучавшие в Финляндии инициативы "запретить доступ России в Россию" — это уже клинический случай русофобского помешательства. Такое мнение высказал в пятницу, 3 мая, лидер ЛДПР Леонид Слуцкий.

Как написал политик в своем Telegram, заявления подобного рода – это вмешательства во внутренние дела и посягательство на территориальную целостность России "со всеми вытекающими последствиями".

Слуцкий также отметил, что антироссийская пропаганда заменила представителям европейских политических кругов "базовые курсы начального образования, по географии в том числе".

Ранее сообщалось, что власти Литвы запретили посадку и высадку пассажиров российских поездов на железнодорожных станциях "Кена" ("Кяна") и "Кибартай". Пресс-секретарь губернатора Калининградской области Дмитрий Лысков назвал это очередным русофобским проявлением и стремлением Вильнюса "выслужиться перед своими заокеанскими хозяевами".

В Кремле ответили на угрозы из Литвы "нейтрализовать" Калининград. Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков подчеркнул, что Калининград есть и будет российским регионом на Балтике, хотя враждебная риторика членов НАТО — "повод для глубокой обеспокоенности".

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