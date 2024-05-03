МИД России предостерег Вашингтон, Лондон и Брюссель от агрессии против Крыма

Любые подобные попытки встретят отпор

Москва предупреждает Вашингтон, Лондон и Брюссель, что любые агрессивные действия против Крыма обречены на провал. Такое заявление в пятницу, 3 мая, сделали в российском Министерстве иностранных дел.

Спикер ведомства отметила, что Киев открыто ведет подготовку к новой атаке на Крымский мост при поддержке Запада. Хотя "в это сложно поверить" но подготовка "ведется теперь уже открыто, с показушной бравадой и при абсолютной прямой и беззастенчивой поддержке коллективного Запада".

Захарова предупредила Вашингтон, Лондон и Брюссель, что любые агрессивные действия против Крыма обречены на провал и получат удар возмездия, сообщает ТАСС.

Ранее постоянный представитель Украины при ООН Сергей Кислица намекнул на возможность нанесения Киевом нового удара по Крымскому мосту уже в 2024 году. Он представил пустое поле вместо картинки для "керченских мостов", когда говорил про "список шести основных типов мостов на 2024 год".

После этого британский министр иностранных дел Дэвид Кэмерон заявил, что Киев вправе бить по территории России оружием, которое получает от Лондона. Спикер Кремля Дмитрий Песков подчеркнул, что подобные неосмотрительные высказывания могут "представлять опасность для европейской безопасности, всей архитектуры европейской безопасности".

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"