ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

В Берлине загорелся завод оборонно-промышленной компании Diehl

15:14
  • пятница
  • 03 мая 2024

Он производит системы ПВО Iris-T

В Берлине произошел крупный пожар на заводе оборонно-промышленной компании Diehl.

Возгорание началось примерно в 13:00 в районе Лихтерфельде. В настоящий момент четыре этажа здания полностью сгорели, произошло обрушение. Причины пожара не называются.

"Пожарным удается тушить огонь пока только снаружи, внутри взять его под контроль пока не удается", - пишет издание Die Stimme Berlin.

В здании, как утверждается, находятся опасные химикаты. Город накрыло ядовитым дымом. Горожанам пришли экстренные оповещения: их просят закрыть форточки в домах, отключить кондиционеры и не выходить на улицу.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"
Главное сегодня
Пожар в Берлине
Пожар в Берлине
Пожар в Берлине
Пожар в Берлине
Пожар в Берлине
Пожар в Берлине
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2024 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.