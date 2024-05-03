В Берлине загорелся завод оборонно-промышленной компании Diehl

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В Берлине произошел крупный пожар на заводе оборонно-промышленной компании Diehl.

Возгорание началось примерно в 13:00 в районе Лихтерфельде. В настоящий момент четыре этажа здания полностью сгорели, произошло обрушение. Причины пожара не называются.

"Пожарным удается тушить огонь пока только снаружи, внутри взять его под контроль пока не удается", - пишет издание Die Stimme Berlin.

В здании, как утверждается, находятся опасные химикаты. Город накрыло ядовитым дымом. Горожанам пришли экстренные оповещения: их просят закрыть форточки в домах, отключить кондиционеры и не выходить на улицу.

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