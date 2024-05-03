Полковник СБУ назвал самую большую проблему ВСУ

Ситуация остается тяжелой для украинской армии

Вооруженные силы Украины (ВСУ) не могут противостоять российским FPV-беспилотникам. Такое заявление сделал отставной полковник Службы безопасности Украины (СБУ) Олег Стариков.

По словам военного, для украинской армии самая большая проблема на линии боевого соприкосновения – это FPV-дроны ВС России. Применяемые ВСУ системы ПВО не могут бить по таким аппаратам, а использование мелкокалиберного оружия неэффективно.

Стариков также отметил бесполезность применения средств РЭБ, поскольку беспилотники российских военных используют нестандартные частоты. По его мнению, "эту проблему требуется решить на государственном уровне", сообщает РИА Новости.

Ранее индийские журналисты выразили мнение, что новая модифицированная версия российского беспилотника "Джокер-10" сыграет решающую роль в конфликте России с Украиной. Она позволяет выполнять миссии противовоздушной обороны и сбивать БПЛА украинских сил в воздухе.

В январе "Ростех" объявил, что планирующая авиабомба "Дрель" прошла все определенные заказчиком испытания. Серийное производство оружия для целей специальной военной операции начнется в 2024 году.

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