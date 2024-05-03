Ситуацию вокруг таджикских мигрантов в России обсудили Путин и Рахмон

Президенты двух стран поговорили по телефону

Попытки нагнетать ситуацию вокруг таджикских мигрантов в России будут пресекаться с обеих сторон. Об этом договорились президенты двух стран Владимир Путин и Эмомали Рахмон. Они провели телефонный разговор, сообщает пресс-служба Кремля.

В сообщении отмечается, что ущерб братским отношениям, проверенным временем, не нанесут подобные попытки нагнетать ситуацию. Хотя определенные силы и хотят использовать происходящее в свою пользу. Также Россия и Таджикистан договорились усилить совместную борьбу с террористической угрозой.

Напомним, недопонимание между двумя странами возникло после сообщений о тотальных проверках в московских аэропортах. Многих граждан Таджикистана не впустили в Россию. После чего таджикский МИД передал российскому послу ноту протеста. При этом Москва неоднократно объясняла, что тотальные проверки связаны с усилением мер безопасности после теракта в "Крокус сити холле".

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