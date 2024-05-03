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Жившие с отцом в подвале в Петербурге дети снова попали в больницу

15:52
  • пятница
  • 03 мая 2024

Их мать из Самары так и не приехала

Живших в подвале одного из домов в Санкт-Петербурге детей снова отправили в больницу.
Дети-маугли в Петербурге: подробности странной истории

С тремя мальчиками все хорошо, их просто решили поместить под карантин, так как нет необходимых прививок, сообщили RT в аппарате уполномоченного по правам ребенка Петербурга Анны Митяниной.

Папа носит малышам передачи, но его не пускают, поскольку у него нет документов, подтверждающих отцовство. Это было сделано специально, чтобы мама детей могла получать пособия.

К слову мать ребятишек так и не приехала в Питер из Самары, чтобы забрать детей. Женщина утверждает, что еще не решила вопрос с жильем.

9 апреля в подвале дома на Московском шоссе в Петербурге обнаружили трех неухоженных мальчиков в возрасте двух, четырех и шести лет, где они проживали вместе с 36-летним отцом в антисанитарных условиях. Выяснилось, что мужчина воспитывает детей один, мать малышей переехала к новому сожителю в Самару.

Детей со множественными ссадинами, синяками и признаками ОРВИ увезли в больницу. По словам Митяниной, мальчики оказались развиты по возрасту и достаточно приличного телосложения.

На родителей возбудили уголовное дело. Мать мальчиков ранее привлекали к ответственности за неисполнение родительских обязанностей.

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