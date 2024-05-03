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Партию лебедей в "Лебедином озере" в России впервые исполнят мужчины

15:58
  • пятница
  • 03 мая 2024

Пермский театр предлагает необычную трактовку классики

В России впервые партию черных лебедей в балете "Лебединое озеро" исполнят мужчины. На майских праздниках запланированы три спектакля с таким необычным составом. Представят их в Пермском театре оперы и балета, сообщает РИА Новости.

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Руководитель балетной труппы Алексей Мирошниченко объяснил неожиданное сценическое решение. В апреле театр был на гастролях в Китае и был ограничен в составе участников. В итоге к третьему акту нашлось только три лебедя. И тогда постановщик решил привлечь свободных танцовщиков-мужчин. Для этого сочинили новую хореографию и сшили новые костюмы.

Напомним, балет "Лебединое озеро" написал Петр Чайковский в 1876 году. Костюмы для спектакля в Перми сшиты по образцам XIX века с использованием настоящих перьев.

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Артисты труппы Пермского театра оперы и балета
Артисты труппы Пермского театра оперы и балета
Артисты труппы Пермского театра оперы и балета
Артисты труппы Пермского театра оперы и балета
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