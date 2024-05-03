Временному поверенному в делах России в ФРГ заявлен протест

Берлин вменяет России организацию кибератаки

Временному поверенному в делах России в ФРГ в ходе вызова в германское Министерство иностранных дел был заявлен протест. Об этом в пятницу, 3 мая, рассказали в российском посольстве.

Вызов был связан с якобы доказанной кибератакой на ресурсы Социал-демократической партии Германии в 2023 году. Российский дипломат отверг обвинения в причастности Москвы к кибератаке как бездоказательные и необоснованные.

В российской дипмиссии подчеркнули, что расценили вызов временного поверенного как очередной недружественный шаг со стороны Берлина, сообщает ТАСС.

Ранее спикер МИД России Мария Захарова посоветовала главе внешнеполитического ведомства Германии Анналене Бербок купить карту, учебник истории и жвачку. Это произошло, когда Бербок заявила, будто целью президента России Владимира Путина было и остается разрушение Украины.

Между тем экс-канцлер ФРГ Герхард Шрёдер допустил, что его дружба с президентом России Владимиром Путиным может сыграть свою роль в переговорном процессе по конфликту на Украине.

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