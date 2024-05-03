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В Латвии возбудили уголовное дело за возложение цветов у снесенного памятника

16:59
  • пятница
  • 03 мая 2024

Фигурант трижды за месяц приносил цветы к месту, где стоял монумент

В Латвии возбудили уголовное дело против мужчины, который приносит цветы к снесенному советскому памятнику в городе Резекне. Об этом сообщает РИА Новости. Отмечается, что изначально дело было возбуждено по административной статье. А затем его переквалифицировали.

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В течение месяца фигурант трижды приносил цветы к месту, где стоял так называемый "Алеша" – памятник советским воинам. Изначально предполагалось, что эти поступки совершают разные люди. Однако затем следствие установило, что цветы носил мужчина 1976 года рождения. По статье, которое ему вменяют, предусмотрено наказание в виде 5 лет лишения свободы.

Полиция Латвии отметила, что в преддверии 9 мая усиливает контроль за общественным порядком. Празднование Дня Победы в стране запрещено.

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