Мэр Москвы сообщил о росте объемов производства обрабатывающих предприятий

Влияет внедрение новых технологий и искусственного интеллекта

Московские предприятия нарастили объемы производства с начала года на 17,9%. В основном это касается высокотехнологичных и наукоемких отраслей - производство электроники и микроэлектроники, компьютеров, лекарств, машин и оборудования. Об этом в своем телеграмм-канале написал мэр столицы Сергей Собянин.

Глава города отметил, что на рост производительности влияет внедрение новых технологий и искусственного интеллекта.

"Другие важные факторы — собственные инвестиции и всесторонняя поддержка города. Мы предлагаем больше 20 системных мер поддержки и антикризисных инструментов", – написал Собянин.

Так, столичный центр "Моспром" за три месяца оказал экспортную поддержку 50 предприятиям. Московские производители смогли выйти на рынки Латинской Америки, Африки, Юго-Восточной Азии.

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