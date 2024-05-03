Мэр Москвы сообщил о росте объемов производства обрабатывающих предприятий

Влияет внедрение новых технологий и искусственного интеллекта
Московские предприятия нарастили объемы производства с начала года на 17,9%. В основном это касается высокотехнологичных и наукоемких отраслей - производство электроники и микроэлектроники, компьютеров, лекарств, машин и оборудования. Об этом в своем телеграмм-канале написал мэр столицы Сергей Собянин.
Глава города отметил, что на рост производительности влияет внедрение новых технологий и искусственного интеллекта.
"Другие важные факторы — собственные инвестиции и всесторонняя поддержка города. Мы предлагаем больше 20 системных мер поддержки и антикризисных инструментов", – написал Собянин.
Так, столичный центр "Моспром" за три месяца оказал экспортную поддержку 50 предприятиям. Московские производители смогли выйти на рынки Латинской Америки, Африки, Юго-Восточной Азии.