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Стартовал юбилейный конкурс "Спасибо интернету"

18:03
  • пятница
  • 03 мая 2024

Участие могут принимать интернет-пользователи старше 50 лет, а также люди с инвалидностью независимо от возраста

Начался прием работ на Всероссийский конкурс "Спасибо интернету - 2024", который станет десятым, юбилейным.

Он организован "Ростелекомом" и Социальным фондом России при поддержке Российской ассоциации электронных коммуникаций и АНО "Цифровая экономика".

Участие могут принимать интернет-пользователи старше 50 лет, а также люди с инвалидностью независимо от возраста. Задача участников - получить навыки работы на компьютере и в Сети. И рассказать в конкурсной работе о своих победах и достижениях. Организовано сразу несколько номинаций.

Конкурсные работы принимаются до 24 октября 2024 года. Все подробности можно найти здесь.

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