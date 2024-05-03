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Разбита нефтебаза "Баловное", снабжавшая топливом ВСУ

18:16
  • пятница
  • 03 мая 2024

В Минобороны рассказали подробности нанесенного удара

Авиация, ракетные войска и артиллерия вооруженных сил России атаковали за последние сутки нефтебазу "Баловное" на Украине. Об этом сообщает пресс-служба Министерства обороны.

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Отмечается, что с данной базы топливо поставлялось в воинские части ВСУ.

Кроме того, удары были нанесены по радиолокатору подсвета и наведения, двум установкам ЗРК С-300ПТ и установке ЗРК IRIS-T.

Противовоздушная оборона России за сутки сбила 40 украинских БПЛА и три управляемые авиабомбы Hammer.

Названы цифры и общих потерь ВСУ с начала спецоперации. Российским военным удалось сбить 593 самолета и 270 вертолетов. Более 25 тысяч дронов. Разбито почти 16 тысяч танков, более 500 ЗРК.

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