Глава Орска: уходить в отставку в период паводка не по-человечески

Василий Козупица считает, что должен быть с людьми
Уходить в отставку во время паводка "не по-человечески". Об этом заявил глава Орска Оренбургской области Василий Козупица. Он считает, что сейчас должен быть с горожанами, пишет ТАСС.
Чиновник уверен, что уйти с поста – самый простой вариант. Сложнее остаться. По его мнению, сейчас необходимо обустроить людей, а уже после принимать решение.
Напомним, в ночь на 6 апреля в Орске прорвало дамбу. Город оказался почти полностью затоплен.
Жителей успели эвакуировать, но большая часть их имущества погибла. Люди винят городские власти в плохой работе при возведении дамбы.