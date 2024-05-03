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Глава Орска: уходить в отставку в период паводка не по-человечески

18:44
  • пятница
  • 03 мая 2024

Василий Козупица считает, что должен быть с людьми

Уходить в отставку во время паводка "не по-человечески". Об этом заявил глава Орска Оренбургской области Василий Козупица. Он считает, что сейчас должен быть с горожанами, пишет ТАСС.

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Чиновник уверен, что уйти с поста – самый простой вариант. Сложнее остаться. По его мнению, сейчас необходимо обустроить людей, а уже после принимать решение.

Напомним, в ночь на 6 апреля в Орске прорвало дамбу. Город оказался почти полностью затоплен.

Жителей успели эвакуировать, но большая часть их имущества погибла. Люди винят городские власти в плохой работе при возведении дамбы.

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Василий Козупица
Василий Козупица
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