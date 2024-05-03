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Стартовал XXI Всероссийский конкурс авторских проектов "Моя страна - моя Россия"

18:59
  • пятница
  • 03 мая 2024

Проект президентской платформы "Россия - страна возможностей"

XXI Всероссийский конкурс авторских проектов "Моя страна - моя Россия" стартовал, сообщили организаторы.

Это проект президентской платформы "Россия - страна возможностей".

Принять участие могут жители всех регионов страны. Они имеют возможность предложить инициативу по развитию своего города. Проекты участников могут быть направлены на поддержку экономики и социальной сферы, развитие местного сообщества, помощь людям.

Узнать подробности и подать заявку можно здесь.

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Конкурс "Моя страна - моя Россия"
Конкурс "Моя страна - моя Россия"
Участники конкурса "Моя страна - моя Россия"
Участники конкурса "Моя страна - моя Россия"
Конкурс "Моя страна - моя Россия"
Конкурс "Моя страна - моя Россия"
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