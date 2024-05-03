Стартовал XXI Всероссийский конкурс авторских проектов "Моя страна - моя Россия"

Проект президентской платформы "Россия - страна возможностей"
XXI Всероссийский конкурс авторских проектов "Моя страна - моя Россия" стартовал, сообщили организаторы.
Это проект президентской платформы "Россия - страна возможностей".
Принять участие могут жители всех регионов страны. Они имеют возможность предложить инициативу по развитию своего города. Проекты участников могут быть направлены на поддержку экономики и социальной сферы, развитие местного сообщества, помощь людям.
Узнать подробности и подать заявку можно здесь.Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"