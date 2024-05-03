Банкам и ломбардам на Украине больше нельзя принимать в залог БПЛА

Нацбанк страны вынес соответствующее предписание

Товары, пригодные для военного использования, больше не будут принимать в залог банки и ломбарды на Украине. Соответствующее распоряжение выпустил Национальный банк страны.

Под запрет попали беспилотники, тепловизоры, радиооборудование. Об этом пишет РИА Новости.

В НБУ отметили, что ввели ограничения для того, чтобы обеспечить выполнение решения СНБО Украины "О противодействии негативным последствиям функционирования азартных игр".

Ранее появилась информация, что только каждый десятый солдат на передовой не страдает игровой зависимостью. Они играют в онлайн-казино, спуская там всю зарплату. Об этом сообщил депутат Верховной рады Алексей Гончаренко. Он предложил создать петицию об ограничении работы подобных "казино".

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