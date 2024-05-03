ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Банкам и ломбардам на Украине больше нельзя принимать в залог БПЛА

18:58
  • пятница
  • 03 мая 2024

Нацбанк страны вынес соответствующее предписание

Товары, пригодные для военного использования, больше не будут принимать в залог банки и ломбарды на Украине. Соответствующее распоряжение выпустил Национальный банк страны.

Разбита нефтебаза "Баловное", снабжавшая топливом ВСУ
Полковник СБУ назвал самую большую проблему ВСУ

Под запрет попали беспилотники, тепловизоры, радиооборудование. Об этом пишет РИА Новости.

В НБУ отметили, что ввели ограничения для того, чтобы обеспечить выполнение решения СНБО Украины "О противодействии негативным последствиям функционирования азартных игр".

Ранее появилась информация, что только каждый десятый солдат на передовой не страдает игровой зависимостью. Они играют в онлайн-казино, спуская там всю зарплату. Об этом сообщил депутат Верховной рады Алексей Гончаренко. Он предложил создать петицию об ограничении работы подобных "казино".

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"
Главное сегодня
Коптер
Коптер
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2024 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.