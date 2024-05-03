Солдаты-срочники в Крыму вышли в море и пропали

Они отправились на резиновой лодке в акваторию Черного моря

В Крыму пропали трое военнослужащих-срочников. Все солдаты – выходцы с Северного Кавказа. Об этом в своем телеграм-канале сообщил глава Северной Осетии Сергей Меняйло.

Он добавил, что к нему обратилась мать одного из пропавших.

Военнослужащие 30 апреля вышли на резиновой лодке с веслами в акваторию Черного моря. В это время в регионе был сильный ветер. С тех пор солдат никто не видел. Первые поиски никаких результатов не дали.

Меняйло уточнил, что двое из пропавших – уроженцы Северной Осетии. Еще один родом из Дагестана. Глава республики подчеркнул, что приложит все усилия, чтобы выяснить судьбу пропавших военнослужащих и, по возможности, найти их.

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