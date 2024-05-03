Больных ВИЧ и раком на Украине посчитали годными к службе в тылу

Бессимптомных носителей возьмут в действующие боевые части

В армию на Украине смогут призывать больных ВИЧ и раком. Такие положения, по информации издания "Страна", содержатся в новом законе, который отменяет понятие "ограниченно пригодный" к службе.

Документ был подписан Владимиром Зеленским в начале апреля.

Теперь все те, кто был признан ограниченно годными, должны будут пройти медкомиссию. Министерство обороны Украины уже обновило список заболеваний, при которых человек будет признан негодным к службе. В частности, человек с открытой формой туберкулеза воинскому учету не подлежит. А вот тот, кто излечился от этой болезни, может пойти в армию. И даже призываться в действующие боевые части.

Носители ВИЧ также могут быть призваны в армию. При наличии симптомов человека оставят в тылу. А вот бессимптомного носителя отправят на передовую.

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