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В Ростовской области завели дело из-за выселения дочери бойца СВО из дома

20:53
  • пятница
  • 03 мая 2024

По предварительным данным, семью лишил жилья мигрант из Средней Азии

Следственный комитет завел дело по факту нарушения прав несовершеннолетнего ребенка в Ростовской области. Речь идет о скандале с выселением дочери бойца СВО из дома. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на СУСК СК России по Ростовской области.

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С просьбой о помощи юная жительница села Самарское обратилась к президенту России Владимиру Путину. 

14-летняя девушка рассказала, что ее отец пропал без вести в зоне спецоперации. А в декабре некий мигрант из Средней Азии переоформил на себя и продал неизвестным земельные участки, на которых стоит дом и хозпостройки семьи бойца. Девушка утверждает, что мужчина сменил в доме замки и пользуется зданием как своим. 

В пятницу глава района, к которому относится населенный пункт, сообщил, что на земельные участки наложены ограничения. Пока не будут выяснены все обстоятельства, с землей и домом ничего нельзя будет сделать. Первое судебное заседание по этому делу назначено на 14 мая. 

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Дочь бойца СВО, выселенная из дома
Дочь бойца СВО, выселенная из дома
Соседи выселенной из дома дочери бойца СВО
Соседи выселенной из дома дочери бойца СВО
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