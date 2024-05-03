В Ростовской области завели дело из-за выселения дочери бойца СВО из дома

По предварительным данным, семью лишил жилья мигрант из Средней Азии

Следственный комитет завел дело по факту нарушения прав несовершеннолетнего ребенка в Ростовской области. Речь идет о скандале с выселением дочери бойца СВО из дома. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на СУСК СК России по Ростовской области.

С просьбой о помощи юная жительница села Самарское обратилась к президенту России Владимиру Путину.

14-летняя девушка рассказала, что ее отец пропал без вести в зоне спецоперации. А в декабре некий мигрант из Средней Азии переоформил на себя и продал неизвестным земельные участки, на которых стоит дом и хозпостройки семьи бойца. Девушка утверждает, что мужчина сменил в доме замки и пользуется зданием как своим.

В пятницу глава района, к которому относится населенный пункт, сообщил, что на земельные участки наложены ограничения. Пока не будут выяснены все обстоятельства, с землей и домом ничего нельзя будет сделать. Первое судебное заседание по этому делу назначено на 14 мая.

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