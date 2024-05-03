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Миронов предложил отменить налог на участки меньше 6 соток

21:29
  • пятница
  • 03 мая 2024

Политик напомнил, что огородники выращивают 40% овощей в стране

Отменить налог на дачные и садовые участки предложил правительству Сергей Миронов. Политик подчеркнул, что речь идет о наделах меньше шести соток. Свое предложение он изложил в персональном телеграм-канале.

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Депутат напомнил, что на таких земельных наделах выращивают около 40 процентов всех овощей и фруктов в стране. Это значит, что садоводы вносят огромный вклад в продовольственную безопасность в стране, отметил Миронов.

Он призвал не обкладывать людей штрафами "за вьюнок и мангалы". А вместо этого обеспечить поддержку.

Политик также напомнил, что и муниципальным властям следовало бы помочь дачникам. Например, обеспечить их водой, электричеством, качественной дорогой до участков.

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