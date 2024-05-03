Россия ввела запрет на экспорт сахара

До 31 августа
Россия до 31 августа 2024 года ввела запрет на экспорт тростникового или свекловичного сахара, а также химически чистой сахарозы, передает "Интерфакс" со ссылкой на постановление правительства.
"Решение направлено на поддержание стабильности внутреннего продовольственного рынка", - сказано в сообщении.
Уточняется при этом, что есть ряд исключений для стран ЕАЭС. К примеру, в Казахстан разрешено экспортировать 120 тысяч тонн, в Армению - 28 тысяч, в Белоруссию - 5 тысяч.
Решение было одобрено российскими властями 5 апреля.Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"