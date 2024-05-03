США анонсировали санкции против тех, кто "глушит СМИ"

Меры административного характера будут приняты в ближайшие недели

Пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер заявила, что президент США Джо Байден намерен ввести санкции и визовые запреты в отношении тех, кто, по мнению американских властей, посягает на свободу журналистов.

Жан-Пьер уточнила, что меры административного характера будут приняты в ближайшие недели.

"Они будут направлены против тех, кто пытается заглушить СМИ", - приводит слова представителя Белого дома РИА Новости.

Вашингтон также призывает к освобождению из-под стражи всех журналистов по всему миру.

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