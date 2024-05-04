В небе над Крымом сбиты четыре ракеты ATACMS

О пострадавших не сообщается

Российские средства ПВО сбили за ночь четыре американские ракеты ATACMS в небе над Крымом. Об этом сообщили в Министерстве обороны.

В ночь на 30 апреля ВСУ атаковали Крым ракетами ATACMS. После работы ПВО в окрестностях Симферополя по земле рассыпались несдетонировавшие суббоеприпасы.

После начала спецоперации по защите граждан Донбасса украинские военные начали обстрелы приграничных территорий Курской, Белгородской и Брянской областей России. Есть погибшие и раненые. Также Украина неоднократно пыталась атаковать военные объекты в Крыму и бить беспилотниками по московскому региону.

Минобороны России предупреждало киевские власти о том, что в случае продолжения атак на российские регионы могут быть нанесены удары по центрам принятия решений на Украине. В мае-июне 2023 года Россия нанесла несколько таких ударов, поразив, в частности здание Главного управления разведки в Киеве.

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