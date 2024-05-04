Стало известно о подвиге младшего лейтенанта Мягкова в зоне СВО

Бойцы сражаются за мир в Донбассе

В Минобороны рассказали о героизме российских военнослужащих в зоне спецоперации. Командир артиллерийского взвода гвардии младший лейтенант Алексей Мягков не допустил прорыва украинских боевиков на важном участке фронта.

Самоходная артиллерийская установка, расчётом которой руководил Алексей, загорелась в результате обстрела. Лейтенант потушил огонь, оказал первую помощь раненому механику-водителю. Потом, сев на его место, эвакуировал поврежденную САУ на запасную позицию и вернулся в бой, сообщает "ТВ Центр".

Сержант Эдуард Кутлубаев подвозил боеприпасы, когда заметил, что автомобиль готовятся атаковать беспилотники. Он скомандовал подчинённым быстро покинуть машину, рассредоточиться на местности и открыть огонь по БПЛА. В результате противник потерял два дрона, а сержант доставил сослуживцев и груз на позиции.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"