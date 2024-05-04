Мощный снегопад обрушился на сибирские регионы

Нарушено электроснабжение населённых пунктов

Обильный снегопад обрушился на несколько регионов России. Самая сложная обстановка сейчас в Свердловской области, на трассе Екатеринбург - Пермь образовалась огромная пробка. По словам очевидцев, движение было полностью остановлено, повсюду выросли огромные сугробы, видимость на дороге минимальная.

Непогода нарушила и энергоснабжение - под тяжестью мокрого снега ломаются деревья, ветки обрывают провода. Без света эту ночь провели жители нескольких районов, энергетики перешли на особый режим работы, сообщает "ТВ Центр".

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