Более 200 человек спаслись из горящего ТЦ в Хабаровске

Никто не пострадал

В центре Хабаровска спасатели потушили сильный пожар в торговом центре. Очаг возгорания находился на крыше здания. Пламя быстро охватило более тысячи квадратных метров площади.

Клубы чёрного дыма поднимались в воздух на десятки метров, пожару присвоили высший ранг сложности. Из торгового центра самостоятельно выбрались 270 человек.

Обстоятельства возгорания предстоит установить. По предварительным данным, обошлось без пострадавших, сообщает "ТВ Центр".

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