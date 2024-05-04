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Более 200 человек спаслись из горящего ТЦ в Хабаровске

10:35
  • суббота
  • 04 мая 2024

Никто не пострадал

В центре Хабаровска спасатели потушили сильный пожар в торговом центре. Очаг возгорания находился на крыше здания. Пламя быстро охватило более тысячи квадратных метров площади.

Клубы чёрного дыма поднимались в воздух на десятки метров, пожару присвоили высший ранг сложности. Из торгового центра самостоятельно выбрались 270 человек.

Обстоятельства возгорания предстоит установить. По предварительным данным, обошлось без пострадавших, сообщает "ТВ Центр".

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