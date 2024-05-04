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В Горловке военные и школьники поздравили ветерана ВОВ Попова

11:03
  • суббота
  • 04 мая 2024

Он считает 9 мая вторым днём рождения

В преддверии Дня Победы поздравления получают ветераны Великой Отечественной войны. В Горловке военнослужащие Первого армейского корпуса "Южной" группировки войск вместе со школьниками пришли с подарками к Василию Никифоровичу Попову, сообщает "ТВ Центр".

Он считает 9 мая свои вторым днём рождения, потому что остался жив и вернулся домой. Фронтовик поделился воспоминаниями с молодыми людьми, а военнослужащие поблагодарили ветерана за совершенный подвиг и самоотверженность, подчеркнув, что эта встреча - большая честь для каждого из них.

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