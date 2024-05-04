Специалисты "Мосгаза" провели профилактику Вечного огня

Работу выполнили самые опытные сотрудники

В Москве в преддверии Дня Победы специалисты "Мосгаза" провели традиционную профилактику Вечного огня в Александровском саду. Эту почётную миссию доверяют самым опытным работникам, сообщает "ТВ Центр".

Сначала пламя с помощью специального факела переносят на временную площадку, затем очищают основные элементы мемориального комплекса.

Горелка Вечного огня рассчитана на работу в любые погодные условия: снег, дождь и ураганный ветер. В День Победы к Могиле Неизвестного Солдата у стены Московского Кремля придут тысячи людей, чтобы поклониться подвигу предков.

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