Коллекция российских трофеев в зоне СВО пополнилась "Леопардом" и "Абрамсом"

Подбиты ещё два иностранных танка

Список российских трофеев пополнили американские и немецкие танки. За сутки противник потерял ещё один "Леопард". Гордость немецкого военпрома стоит с оторванной гусеницей и свёрнутой на бок башней. Также подбит очередной "Абрамс". Захваченный трофей бойцы готовят к буксировке в российский тыл.

В тылу, в полевом хлебозаводе в несколько смен трудятся пекари. Замешивают тесто, строго соблюдая рецептуру. Натуральное сливочное масло, мука, сахар и молоко. Готовые колобки аккуратно раскладывают в формы. В зоне СВО, как и во всей России, идут приготовления к Светлому празднику Пасхи. И этой работе не помешают ни грохот канонады, ни свист осколков.

Сегодня украшенные разноцветным пшеном и глазурью, освящённые отцом Дионисием куличи отвезут в воинские подразделения. В первую очередь, говорят пекари, на передовую - бойцам, которые выполняют самые опасные задачи.

Тимур Абдуллаев, «ТВ Центр»

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"